За тысячами солдат, сражающихся в контрнаступлении, стоят инженеры и техники, которые выполняют важную и часто опасную работу.

За тысячами украинских военнослужащих, собравшихся вдоль 100-мильной линии фронта для контрнаступления, стоит небольшая армия механиков, инженеров и оружейников, ответственных за поддержание в рабочем состоянии растущего парка украинских танков, бронемашин и другой техники западного производства.

Как пишет The New York Times, они работают в лесных лагерях или в заброшенных зданиях в нескольких милях от линии фронта, или в качестве мобильных аварийных бригад, доставляя свои услуги в воинские части, где они развернуты, чтобы избежать буксировки оборудования в дальних поездках на базу или даже на зарубежные заводы.

"Транспортные средства сейчас нужны на фронте, и этот путь позволяет нам быстро вернуть их на передовую", - сказал майор Валерий Шершень, начальник связи Украинского командования тыла. Цитируя генерала Джона Дж. Першинга, командующего американскими экспедиционными силами в Первой мировой войне, он добавил: "Пехота выигрывает сражения, тыловое обеспечение выигрывает войны".

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Механики отваживаются выходить на поле боя, перемещаясь по минным полям и артиллерийскому огню, чтобы найти и отремонтировать сломанную или взорванную технику.

Один из заместителей командира батальона рассказал о по меньшей мере шести механиках из его подразделения, которые погибли за последние месяцы.

С момента своего начала в начале июня украинское контрнаступление понесло тяжелые потери: десятки транспортных средств были повреждены и уничтожены на плотных минных полях и под сильными воздушными и артиллерийскими обстрелами.

Потери стали тяжелым ударом для Украины и заставили военное командование скорректировать свою тактику. Тем временем механики и инженеры спешат вернуть разбитые машины НАТО, а также захваченную российскую технику, чтобы восстановить их работоспособность.

Недавно в лесном лагере 37-й бригады морской пехоты, недалеко от линии фронта, под деревьями были спрятаны и задрапированы маскировочной сеткой потрепанные машины, ожидающие ремонта.

"Мы были готовы к поврежденной технике - это война", - сказал 57-летний Игорь, заместитель командира по вооружению и обслуживанию, который использует позывной "Благо" и назвал только свое имя из соображений безопасности.

Он провел группу журналистов The New York Times по лагерю, который был разделен на отдельные участки для ремонта бронетехники, танков и артиллерийских орудий.

Некоторые из машин не подлежали ремонту, их колеса и двигатели были повреждены взрывами мин, а их кузова были разорваны ракетным и артиллерийским огнем. Но Игорь сказал, что за последний месяц его командам удалось отремонтировать в лагере более 40 бронемашин НАТО и восемь танков, часто беря детали из подбитых.

"Мы пытаемся использовать все повторно", - сказал он. Он подошел к сгоревшему бронеавтомобилю Oshkosh американского производства. "Мы не можем его починить, - отметил он, - но он станет донором - его детали позволят нам отремонтировать еще семь машин".

Украинские силы по необходимости использовали трофейную российскую бронетехнику и вооружение. В одном дворе начальник вооружения и технического обслуживания 35-й бригады морской пехоты, использующий позывной "Молот", сказал, что за последние шесть недель боев бригада захватила более 20 российских машин.

Среди "трофеев" - восемь российских многоцелевых боевых машин, которых в бригаде раньше не было, и танк Т-72.

"Без трофейных российских машин мы бы не смогли продолжать движение", - сказал он.

Тем не менее, украинские военные начали ценить защиту, обеспечиваемую прочной броней различных транспортных средств НАТО, которая спасает больше жизней, чем старая советская техника. По словам морских пехотинцев, даже когда солдаты и морские пехотинцы понесли тяжелые потери в недавних боях в ходе контрнаступления, многие из них выжили в машинах НАТО. Критически важно, что благодаря быстрому ремонту машины НАТО продолжали эксплуатироваться.

"Россияне не могут понять, что происходит. Несколько дней, и машина снова на поле боя. Таким образом, они становятся неразрушимыми", - сказал военнослужащий.

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