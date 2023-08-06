Русский корабль много чего возил в подконтрольный РФ Крым, поделился эксперт.

Русский военный корабль "Оленегорский горняк" (большой десантный корабль), который недавно был серьезно поврежден, активно задействовали во время полномасштабной войны России против Украины.

Этот БДК возил во временно оккупированный россиянами Крым "очень много всего всякого разного", в том числе вооружение и военную технику, поделился информацией экс-советник Офиса президента Владимира Зеленского, военный эксперт Алексей Арестович во время эфира "Фейгин Live".

"…Опять же - одно из средств, которое могло использоваться для высадки десанта, и в начале войны он был задействован в этих вещах…", - заявил он.

Русский корабль "Оленегорский горняк" подбит - что нужно знать

В Новороссийске в ночь на 4 августа были атакованы российские корабли, и серьезные повреждения получил "Оленегорский горняк". В британсокой разведке полагают, что повреждение большого десантного корабля стало для Черноморского флота России серьезным ударом.

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что удары по морским вражеским целям являются одним из шагов для подготовки к будущим решающим операциям украинских воинов.

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