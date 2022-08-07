По словам эксперта, сейчас, вероятно, возможности деоккупировать город нет.

Если бы освобождение оккупированного Донецка сейчас было бы реальным и входило в общий план контрнаступательной операции ВСУ, Генштаб уже предпринял бы такую попытку.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сегодня точно нельзя сказать, была ди уже такая возможность.

"Когда ждать освобождения Донецка? Я думаю, что вместе с контрнаступлением ВСУ. Тогда и ждать. Есть там серьезные силы или нет - уже будет неважно. Если будет массированное контрнаступление со стороны Украины - то мы уже будем просто освобождать свою территорию, свои города, которые находятся сегодня под оккупацией ВС РФ", - ответил он.

Ранее журналист Денис Казанский описал нынешнее состояние Донецка красноречивым фото.

Как известно, под оккупацией Донецк живет с весны 2014 года.

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