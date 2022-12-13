Россияне действуют, как настоящие террористы, отметил глава Донецкой ОВА.

Оккупанты обстреляли в Краматорске промзону и здание высшего учебного заведения.

Вместо одной из стен в вузе огромная дыра, об этом свидетельствует видео, которое в Telegram разместил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Краматорск снова подвергся вражескому удару. Россияне попали в промзону и в корпус Института техники и менеджмента", - отметил он.

Видео дня

Председатель ОВА заявил, что информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить.

Кириленко подчеркнул, что россияне каждый день цинично атакуют гражданских на Донбассе действуют, как настоящие террористы.

"В опасности - каждый, кто до сих пор остается в области", - добавил он.

Ситуация в Краматорске во время войны с РФ - что надо знать

Как сообщал УНИАН, мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что сегодня российские оккупанты нанесли удар по городу. Никаких подробностей он не озвучил.

Враги уже не раз обстреливали населенные пункты Донецкой области, в частности, Краматорск, есть много разрушений, жертв и пострадавших. За прошедшие сутки в регионе захватчики убили трех человек.

В начале декабря Павел Кириленко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области захватчики убили 1 тыс. 251 мирного жителя, а еще 2 тыс. 715 гражданских ранены.

Стоит отметить, что из региона была объявлена эвакуация.

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