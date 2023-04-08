Печальные новости утром сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Армия РФ продолжает воплощать тактику, направленную на уничтожение украинского народа. Очередными обстрелами оккупанты вновь поубивали людей в Донецкой области.

По данным глава Донецкой ОВА Павла Кириленко, по итогам суток Украина потеряла еще 4 человека. Речь идет о трех украинцах в Богородичном и об одном человеке в Торском.

Еще 1 человек в области получил ранения. Всего по состоянию на утро 8 апреля армия РФ убила в Украине 1463 человека. Было ранено 3361 украинца. Статистика не учитывает жертв в Мариуполе и Волновахе - их точное количество неопределенно.

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СМИ подтвердили гибель 20 тысяч оккупантов в Украине

Недавно в рамках совместного проекта оппозиционных СМИ РФ стало известно, что российская армия потеряла на территории Украины по меньшей мере 20 тысяч своих "мучеников", ушедших на нашу территорию с войной.

Конечно, по данным Генштаба, реальные потери РФ в Украине значительно больше. Однако в расследовании учли только тех погибших, которых удалось зафиксировать поименно - выяснить их имена и фамилию. Таким образом по состоянию на 7 апреля в Украине точно ликвидировали 19 688 российских военных.

Сегодня утром стало известно, что ВСУ внесли новый вклад в это дело и ликвидировали еще 570 оккупантов. Общие потери врага, по данным Генштаба, составляют 177 680 человек.

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