Российские оккупанты утром обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области, в результате чего погибли трое гражданских, еще трое – получили ранения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Трое погибших и трое раненых - такие предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утреннего обстрела Донетчины. Рашисты ударили на рассвете, в 5 утра - направили ракеты по Краматорску и Константиновке", - отметил он.
Кириленко добавил, что два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погиб и один раненый - в Константиновке.
"Ракеты, выпущенные рашистами, попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушено по меньшей мере пять и повреждено два десятка частных домов, в Константиновке - два разрушены и повреждены 55", - написал глава ОВА.
Кроме того, пострадал газопровод и электросети.
Впоследствии Кириленко уточнил, что в Краматорске повреждено не менее 17 домов.
"Всего за сутки россияне убили трех жителей Донецкой области, ранили еще шестерых", - сообщил он.
Обстрелы Донетчины-что известно
Ранее в полиции Донетчины предупреждали жителей приграничных общин об опасности пребывания. Это в частности касалось Угледарской, Авдеевской, Константиновской, Торецкой и Лиманской общин.
Как сообщали в Минобороны Украины, по состоянию на 12 июня в Донецком и Таврическом операционных районах украинские войска продвинулись на 6,5 км. Освобождены семь населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.