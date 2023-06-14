В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере пять частных домов, повреждены еще до 20, а в Константиновке - два дома разрушены и повреждены 55.

Российские оккупанты утром обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области, в результате чего погибли трое гражданских, еще трое – получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Трое погибших и трое раненых - такие предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утреннего обстрела Донетчины. Рашисты ударили на рассвете, в 5 утра - направили ракеты по Краматорску и Константиновке", - отметил он.

Кириленко добавил, что два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погиб и один раненый - в Константиновке.

"Ракеты, выпущенные рашистами, попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушено по меньшей мере пять и повреждено два десятка частных домов, в Константиновке - два разрушены и повреждены 55", - написал глава ОВА.

Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Впоследствии Кириленко уточнил, что в Краматорске повреждено не менее 17 домов.

"Всего за сутки россияне убили трех жителей Донецкой области, ранили еще шестерых", - сообщил он.

Обстрелы Донетчины-что известно

Ранее в полиции Донетчины предупреждали жителей приграничных общин об опасности пребывания. Это в частности касалось Угледарской, Авдеевской, Константиновской, Торецкой и Лиманской общин.

Как сообщали в Минобороны Украины, по состоянию на 12 июня в Донецком и Таврическом операционных районах украинские войска продвинулись на 6,5 км. Освобождены семь населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

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