Повреждены жилые дома, частные автомобили, склады и магазины.

Утром оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по городу Волчанск Харьковской области, есть разрушения.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, повреждены жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины.

"Сегодня около 10:00 враг из реактивных систем залпового огня обстреляли город Волчанск Чугуевского района", - отметил он.

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"Предварительно, никто не пострадал", - добавил Синегубов.

Война в Украине и ситуация в Харьковской области:

В феврале 2022 года Россияне оккупировали часть территории Харьковской области. Однако в сентябре благодаря стремительному контрнаступлению украинские военные освободили Харьковщину от захватчиков.

20 ноября россияне нанесли ракетный удар системой С-300 по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области.

21 ноября россияне обстреляли из РСЗО Волчанск на Харьковщине.

26 ноября, оккупанты из артиллерии обстреляли город Купянск Харьковской области, по предварительным данным, ранения получил один человек.

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