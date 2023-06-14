Россиянин в перехвате ГУР говорит, что идет мясобойня за те территории, о захвате которых военное руководство наврало еще в январе. В итоге, оккупантов гоняют в бои "туда-сюда" на Харьковском направлении, возле Купянска.

Оккупанты на фронте в Украине "организовались" написать коллективную жалобу в связи с "мясными" боями на фронте.

Соответствующее поручение захватчик "делегировал" своей сестре. По его словам, с фронта такое письмо подать не получится. Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки МО Украины.

"Собираем коллективную жалобу, звоним, отсюда нам никак не подать, надо с дома. Там в прокуратуру... Пацанов просто на убой отправляют. Сегодня отправили группу, положили. Дня 3-4 и мы поедем", - заявил он.

Оккупант рассказал, что военное командование армии РФ отправляет ложные отчеты Москве о том, что им удалось занять тот или иной поселок в Украине. В итоге, чтобы оправдать ожидания, россиян гонят задним числом "отвоевывать" эти выдумки.

"Просто мы под командованием другим, а тому короче... Тот подал еще в январе, что поселок заняли, в итоге его не заняли и сейчас приказ типа занимайте, как хотите. И пацанов каждый день оттуда туда-сюда возят".

На встречный вопрос сестры о том, о каком участке фронта речь, он уточнил, что это Харьковской направление, Купянск.

Россияне повредили трубопровод с аммиаком в Купянске

Напомним, что в рамках неуспешных попыток взять Купянск в Харьковской области оккупанты регулярно открывают огонь по невоенным объектам, таким как заводы и жилые дома людей. Почти ежедневно Генштаб сообщает, что оккупанты обстреливают те или иные населенные пункты Купянского района.

Так, 5 июня стало известно, что россияне повредили там трубопровод с аммиаком. К счастью, вечером выяснилось, что очередной теракт солдат РФ не привел к повышенному количеству токсичных компонентов в воздухе. Однако каждый раз такие преступления против человечества могут спровоцировать смерть множества украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: