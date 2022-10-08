Основная работа по разбору завалов выполнена на 90-95%.

Число погибших в результате удара по Запорожью 6 октября может вырасти до 20 человек.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, как идут спасательные работы на месте разрушенных жилых домов в Запорожье.

"Работы завершаются. Немножко сложнее получилось, потому что там дома старые, пятидесятых десятых годов, конца сороковых годов и соответственно немножко задержались с разбором. Но вместе с тем, основная работа выполнена на 90-95%. Число погибших возрастет до 20-ти примерно, еще есть одно предостережение и один человек еще не найден дополнительно. Не будем говорить в эфире, не все целиком найдены, потом анализ покажет. Но, скорее всего, количество жертв этого ужасного террористического акта возрастет до 20 человек",- акцентировал Старух.

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Он добавил, что Запорожским городским советом непосредственно в городе Запорожье создан штаб, который работает в круглосуточном режиме с пострадавшими людьми.

"Проработаны все вопросы, которые возникли. Сейчас части людей оказывается помощь, которые находится в больнице ранены. С другими людьми проводится работа по дальнейшему размещению и всем вопросам, которые связаны с жизнедеятельностью. А также вопросами, которые встанут относительно захоронения и другими печальными, связанными с этой ситуацией", - сказал Старух.

Как сообщал УНИАН, 6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам в Запорожье. Было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди.

Сообщалось о 12 погибших и 12 госпитализированных, среди них - два ребенка.

7 октября секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что количество погибших в результате удара оккупантов возросло до 14 человек.

8 октября утром сообщалось, что по информации в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в результате удара российских оккупантов по Запорожью 6 октября погибли 17 человек, спасательные работы на месте разрушенных жилых домов продолжаются. Спасен 21 человек, 12 из них госпитализированы.

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