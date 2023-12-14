На этом направлении украинские защитники отбили десятки атак врага.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов", - рассказали в Генштабе.

На Лиманском направлении силы обороны отбили атаку захватчиков восточнее Тернов Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов.

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На Бахмутском направлении украинские воины отбили семь атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 19 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 - южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, в частности совершил 11 безуспешных атак позиций украинских защитников.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели, однако артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силы обороны отразили девять атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам здесь подверглись более 20 населенных пунктов.

"На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что украинские воины и в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

Война в Украине-ситуация на фронте

Ранее Институт изучения войны (ISW) отметил, что 13 декабря российские оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой и осуществили подтвержденное продвижение вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Несколько российских блогеров утверждали о продвижении в промзоне и к востоку от Авдеевского коксохимического завода. В то же время ISW не видела визуальных доказательств этого.

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