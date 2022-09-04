Создание некоей "ХНР" поддержали менее 1% опрошенных.

Российские оккупанты пытались провести интернет-опрос населения оккупированной части Харьковщины, которое должно было предшествовать "референдуму", но потерпели неудачу.

Опрос был опубликован на удаленном сайте.

Контролируемые россиянами и коллаборантами Telegram-каналы накануне массово распространяли ссылки на сайт с опросом.

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Мол, на основе полученных данных будет приниматься решение о проведении псевдореферендума.

Во время этого "социологического опроса" жителям Харьковщины предлагалось ответить на вопросы, касающиеся "самоопределение" региона.

Были такие варианты:

акт государственной самостоятельности Харьковской области (подобно так называемым "ЛНР" и "ДНР");

воссоединение с Российской Федерацией;

статус Харьковской области как части Украины.

В опросе приняли участие несколько тысяч человек. Среди них менее 1% поддержали "независимость" и 65% – пребывание в составе Украины.

Поняв, что красивые цифры для пропагандистских репортажей показать не получится, оккупанты удалили сайт.

Как свидетельствуют данные сервиса WHOIS, соответствующий сайт был зарегистрирован частным лицом из Российской Федерации 1 сентября текущего года с помощью российского сервиса регистрации доменов. Уже в 20:46 3 сентября сайт был удален.

Напомним, ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что подготовкой к проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины руководит первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По оценке США, Россия может провести псевдореферендумы в Херсоне, Запорожье, а также Донецкой, Луганской и Харьковской областях в ближайшие недели.

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