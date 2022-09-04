Оккупанты провалили "онлайн-референдум" на Харьковщине и позорно ретировались / фото ua.depositphotos.com

Российские оккупанты пытались провести интернет-опрос населения оккупированной части Харьковщины, которое должно было предшествовать "референдуму", но потерпели неудачу. 

Опрос был опубликован на удаленном сайте. 

Контролируемые россиянами и коллаборантами Telegram-каналы накануне массово распространяли ссылки на сайт с опросом.

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Мол, на основе полученных данных будет приниматься решение о проведении псевдореферендума. 

Во время этого "социологического опроса" жителям Харьковщины предлагалось ответить на вопросы, касающиеся "самоопределение" региона. 

Были такие варианты:

  • акт государственной самостоятельности Харьковской области (подобно так называемым "ЛНР" и "ДНР");
  • воссоединение с Российской Федерацией;
  • статус Харьковской области как части Украины. 

В опросе приняли участие несколько тысяч человек. Среди них менее 1% поддержали "независимость" и 65% – пребывание в составе Украины. 

Поняв, что красивые цифры для пропагандистских репортажей показать не получится, оккупанты удалили сайт.

Российские оккупанты пытались провести интернет-опрос населения оккупированной части Харьковщины относительно возможного референдума, но потерпели неудачу / скриншот t.me/xc_kharkiv

Как свидетельствуют данные сервиса WHOIS, соответствующий сайт был зарегистрирован частным лицом из Российской Федерации 1 сентября текущего года с помощью российского сервиса регистрации доменов. Уже в 20:46 3 сентября сайт был удален. 

Напомним, ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что подготовкой к проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины руководит первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По оценке США, Россия может провести псевдореферендумы в Херсоне, Запорожье, а также Донецкой, Луганской и Харьковской областях в ближайшие недели. 

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