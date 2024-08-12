Только из оккупированной части Донецкой области хотят отправить сотню человек.

Российские захватчики проводят очередную пропагандистскую акцию на временно оккупированных территориях Украины. Враг создает так называемые молодежные отряды, которые должны отправляться на территорию Курской области.

"Под объективы видеокамер "добровольцев" пакуют в автобусы и отправляют для якобы помощи пострадавшим курянам", - отмечает Центр национального сопротивления.

Местный коллаборационист руководитель региональной организации "молодая республика" Сергей Добровольский заявляет, что только с ВОТ Донетчины в Россию планируется отправить не менее сотни молодых украинцев. Однако он признает, что выполнить план пока не удается.

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При этом, добавляют в ЦНС, на временно оккупированных территориях оккупанты проводят не многолюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру показывают поддержку населения Курской области.

Ситуация на оккупированной территории

Более 50 тыс. квартир и частных домов на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской области попали в списки "ничейных". Это жилье конфискуют, если владельцы не оформят российские документы.

На самом деле количество квартир и частных домов, которые незаконно присваивают россияне на украинских территориях значительно выше, поскольку названные объемы касаются только публично признанных оккупационными властями намерений.

Оккупанты продолжают зверствовать на временно оккупированной части Херсонской области. Они начали "приватизировать" жилье украинцев, которое считают ничейным.

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