Российские войска уменьшают натиск на украинский плацдарм в Крынках, сообщила Наталья Гуменюк.

Кремль пытается успеть ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе Крынок до момента проведения выборов. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины - полковник Наталья Гуменюк.

"Нагнетание ситуации вокруг Крынок и вокруг плацдармов в целом на левом берегу сейчас чрезвычайно выгодно именно врагу. Они имели фальш-старт с заявлением о том, что всех уже победили и все достижения, которые им обозначались как "обязательные" накануне их квази-выборов, которые они планируют - уже выполнены. На самом деле действительно, победы не произошло и они не знают, чем порадовать своего царя. Поэтому они пытаются сейчас насыщать информационное пространство различной информацией", - пояснила Гуменюк.

Она также добавила, что России становится все сложнее мотивировать свои войска штурмовать украинский плацдарм в Крынках.

Видео дня

"То, что за прошедшие сутки они смогли только на два штурма, говорит о том, что у них есть сложности морально-психологического характера. Им приходится мотивировать людей идти в эти мясные штурмы. Они продолжают действовать без применения бронетехники и это очень сильно нервирует их личный состав, который входит в состав штурмовых групп", - сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Кроме того, Гуменюк прокомментировала ситуацию на Кинбурнской косе. По словам спикера, РФ продолжает оттуда наносить удары по Николаевской области.

"Ситуация там остается стабильной. Враг продолжает там свое присутствие на данном этапе и продолжает террор акватории лимана. Основная его задача - не допустить развития навигации Николаевских портов. Они обстреливают артиллерией и FPV-дронами как саму акваторию, так и прибрежные общины на противоположном берегу. Очевидно, что FPV-дроны там преимущественно применяют, поскольку по огневым позициям вражеской артиллерии там мы отрабатываем достаточно умело", - заявила Гуменюк.

Ситуация в Крынках: важные новости

Ранее Силы обороны Юга заявили, что потери россиян в Украине на левобережье выросли. Несмотря на это, враг не оставляет попыток ликвидировать украинский плацдарм.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, сейчас основная задача перед ВСУ на левом берегу - не создать линию фронта, а работать в формате разведки боем.

Вас также могут заинтересовать новости: