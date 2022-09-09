В Шосткинском районе на мине подорвалось авто.

Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов, "Градов" и гранатометов, зафиксировано более 90 "прилетов".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, около 10:00 начались обстрелы Краснопольской громады с территории РФ, зафиксировано 29 минометных "прилетов" и 20 "прилетов" из реактивных систем залпового огня "Град".

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Кроме того, в послеобеденное время враг обстрелял окрестности Бачевска в Эсманской громаде - зафиксировано 20 "прилетов" из миномета.

Также российские военные после 15:00 открывали огонь по Зноб-Новгородской громаде - зафиксировано 8 "прилетов" из миномета и 15 выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

"Также есть информация о машине, подорвавшейся на мине в Шосткинском районе. Детали позже", - добавил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября российские оккупанты из минометов обстреляли Сумщину, было зафиксировано 17 "прилетов". В результате обстрелов жертв и разрушений зафиксировано не было.

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