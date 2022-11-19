В городе поднялся густой столб дыма.

Российские оккупанты ударили по освобожденному Херсона. Над городом поднялся столб густого дыма.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, в городе прогремела серия мощных взрывов. Появилось несколько видео с места событий.

На кадрах виден столб густого дыма. На месте вражеского "прилета" бушует пожар. Пока власти не комментируют, атаку на город.

Видео дня

Ситуация в Херсонской области

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

В тот же день, 11 ноября, стало известно, что "Укрпочта" выпускает памятную почтовую марку "Херсон - это Украина!". 14 ноября "Укрпочта" приостановила предзаказ марки из-за полной распродажи квоты, рассчитанной для предварительного заказа - а это почти 40% от тиража.

12 ноября в Офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают председатели областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деокуповано 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

14 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям находили в Херсоне растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи, что замедляет процесс восстановления связи.

15 ноября 2022 года "Укрпочта" начала выплаты пенсий в Херсоне.

16 ноября стало известно, что Херсон получит еще 210 терминалов "Старлинк" для налаживания интернет-связи.

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