Коваленко отметил, что на данном этапе он скептически относится к возгласам о прорыве на Крым и прочим подобным заявлениям.

За последние несколько дней звучало немало версий относительно событий на левобережье Днепра – от прорыва на Крым до того, что оккупанты оставляют Олешки и Новую Каховку. Однако ни одна из этих версий не соответствует действительности, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отметил эксперт в Телеграм, российские оккупационные войска не оставляют плацдарм. Наоборот, враг сформировал тактические группы численностью около двух бригад, которые должны противодействовать продвижению Сил обороны Украины. По словам обозревателя, действуют эти группы в районе Козачьих Лагерей и Крынок.

"Да, Силы обороны Украины в ряде локаций перерезали дорогу "первого рубежа" от Олешек к Новой Каховке, что в значительной степени осложнило действия российских оккупационных войск, сковав их мобильность и подвязав ее к 2206 (автомобильный путь территориального значения в Херсонской области, проходит по территории Олешковского и Каховского районов, – УНИАН). Глубина сковывания это 3-5 км территорий, контролируемых российскими оккупационными войсками. Кроме того, основные силы 70 МСД и 7 ДШД в ожидании", – объяснил Коваленко.

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Эксперт отметил, что на данном этапе он скептически относится к возгласам "на Крым!" и прочим заявлениям. Он напомнил, что чтобы оказаться на том этапе, Силами обороны была проделана тяжелейшая работа, которая длилась год. И впереди не менее сложные задачи в не менее сложных условиях.

"А потому, попрошу обратить внимание не столько на эфемерные цели, а более приземленные. Правый берег Херсонской области не обстреливается из минометов. Да, артиллерия продолжает террор, но все же, поступательно стал создаваться буфер безопасности, который отбрасывает российские оккупационные войска все дальше от позиций, которые позволяли терроризировать правобережку. Давайте сосредоточимся хотя бы на этом этапе, без преждевременных фантазий. Всему свое время", – резюмировал он.

Война в Украине: ситуация на передовой

По информации Генштаба ВСУ, за сутки на фронте состоялось 54 боевых столкновения. Армия РФ штурмовала позиции Сил обороны Украины, в частности, на Бахмутском и Авдеевском направлении.

В то же время в Генштабе отметили, что Силы обороны и дальше удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Украинские войска продолжают наносить огневое поражение противнику.

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