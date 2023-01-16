Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в трех областях.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг бил, в частности, по гражданской инфраструктуре.

"За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается.

Ночная атака оккупантов на Запорожье-что известно

В ночь на понедельник, 16 января, российские захватнические войска обстреляли Запорожье и пригород.

По сообщениям местных властей, есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. В результате атаки пострадали люди (трое госпитализированы, среди них дети 9 и 15 лет). Есть поврежденные дома.

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