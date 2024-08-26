Враг заявил, что за сутки поражены "два цеха по производству беспилотников для ВСУ".

В Российской Федерации, армия которой атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, отчиталась об "успешных" ударах – утверждают, что намеченные цели поражены.

"Сегодня утром ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины", - сообщило Минобороны РФ.

В министерстве страны-агрессора утверждают, что поражены все "назначенные" цели. Также утверждается, что за сутки в зоне так называемой "СВО" поражены два цеха по производству беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

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Атака по Украине.

Напомним, российская армия в ночь на 26 августа начала атаковать Украину дронами типа "Шахед", а ранним утром запустила ракеты с бомбардировщиков и ракетоносителей, находящихся в Черном море. В результате ударов страны-агрессора повреждены энергетические объекты в ряде регионов Украины, в нескольких областях есть жертвы среди мирного населения. . В частности, в Луцке оккупанты попали в жилую пятиэтажку, где погиб человек. По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, в области также погиб человек - враг нанес удар рядом с частным домом. От вражеской атаки пострадала Днепропетровская область - погиб 69-летний мужчина.

Кроме того, нанесен удар по Одесской области, где целью террористов стала энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них - 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Повреждены жилые дома и десятки автомобилей.

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