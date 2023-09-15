Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали сразу на нескольких участках фронта.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Богдановки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области. Там, за прошедшие сутки враг совершил около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Кроме того, на Шахтерском направлении украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе Вербово Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийским средствам, 1 склад боеприпасов противника", - говорится в сводке.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Вместе с тем, подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен один пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса, Пять артиллерийским средствам, один склад боеприпасов противника.

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