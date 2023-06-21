Солдат РФ попал в плен к бойцам 47 ОМБр "Магура" после неудачного штурма и рассказал о своем отношении к Путину, армии РФ, и тик-ток войскам Кадырова.

Российский оккупант попал в плен к бойцам 47 ОМБр "Магура" после неудачного штурма и признал, что лидер РФ - "га**он", который руководит армией "га**о*ов".

Фрагменты рассказала механика носимых средств спутниковой связи войск РФ наши защитники показали в Telegram. В частности, он рассказал о своей прошлом "боевом" опыте в Чечне и о "подвигах" так называемых тик-ток войск "кадыровцев". По словам солдата РФ, он служил там сапером.

"Ху**ое отношение в армии к мобилизованным. Дыры затыкают нами, сами сидят в тылах. Они пользуют моментом, чтобы никуда не ехать, про**аться, и заткнуть нами дыры. Заградотряды... Я так думаю, наверное, "Ахмат", который нигде не находится на передках, он стоит только сзади", - рассказал он.

Российский военнопленный указал, что "кадыровцы" никому не дают отступить во время штурмов: "Армия - га*до*и, на*уй. И все", - заявил он.

Также оккупант уточнил, что Путин такой же "га**он", так как является главнокомандующим России.

Оккупант признался, как попал в плен к "фашистам"

Напомним, ранее оккупант Антон Мещеряков в плену ВСУ также поделился деталями о своем неудачном штурме и о том, как его угрозами гнали на передовую заградотряды. Соответствущий ролик показала Государственная пограничная служба Украины.

В кадре россиянин отметил, что изначально просил просто его "пристрелить на месте". Однако в ответ на такую просьбу нарвался на угрозу, что в случае невыполнения приказа расстреляют всю его группу: "Нас погнали на эту позицию, позади шел автоматчик, у которого была команда стрелять по тем, кто будет отступать", - вспомнил оккупант.

По его словам, при первой возможности он и его отряд сдались в плен украинцам и были очень удивлены, что к ним отнеслись по-человечески.

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