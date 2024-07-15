В результате атаки пострадали пять корпусов медучреждения, в том числе один самый новый.

Парламент Словакии отказался рассматривать проект резолюции, в которой осуждается российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. За внесение инициативы в повестку дня проголосовал лишь 41 парламентарий, сообщает Aktuality.sk.

В материале отметили, что депутат из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Беата Юрик предложила парламенту рассмотреть проект резолюции об осуждении ракетного удара оккупантов по "Охматдету", однако большинство выступили против.

Так, после этого предложения депутат Словацкой национальной партии Павел Гуптак спросил, откуда у них информация о том, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по украинской детской больнице.

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"А вы там были?" - спросил он своего коллегу.

В конечном итоге только 41 депутат проголосовал "за", а большинство "против". Соответственно, внесение инициативы не поддержали.

Удар по Охматдету 8 июля - что известно

Как ранее писал УНИАН, корпус "Охматдета", куда попала ракета РФ, снесут, ведь он не подлежит восстановлению.

"Сейчас проходит процесс технического обследования бывшего старого хирургического корпуса, и скорее всего, он также будет подлежать сносу. Мы с командой "Охматдет" работаем над медицинским заданием, чтобы начать проектировать на этой территории новый корпус", - рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Также известно, что в результате атаки на Киев 8 июля погибли 33 человека, среди них 5 детей. Еще 121 человек пострадал, из них 10 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

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