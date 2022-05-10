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Начались новые сутки противостояния защитников Одессы и области российским захватчикам.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в Одессе и области сегодня, 10 мая.

9:21 В результате ракетного удара по ТЦ ранения получили три человека. Площадь пожара – 1000 кв.м, сообщили спасатели. В результате попадания российской ракеты в составы погиб один человек, двое ранены. Площадь пожара – 1200 кв.м.

9:17 Ночной ракетный удар по Одессе был нанесен по работающему предприятию. В результате этого один человек погиб, есть раненые, состояние которых средней тяжести, – рассказал городской голова Геннадий Труханов. "Ничего общего с военной инфраструктурой у этого предприятия нет. Никаких складов оружия, боеприпасов нет и не было"

9:05 Еще фото торгового центра в Одессе, куда вчера вечером россия нанесла ракетный удар.

02:14 Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские войска выпустили по Одессе семь ракет с применением авиации. Ракеты попали в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

В результате ударов один человек погиб, а еще пятеро госпитализированы в больницу.

00:59 От взрывной волны в домах людей, живущих возле эпицентра взрыва выбило окна и сорвало люстры с потолков.

00:46 Появилось кошмарное видео попадания российской ракеты в одесский торговый центр

Поздно вечером 10 мая российские войска нанесли ракетные удары по Одессе.

Напомним, вечером в воскресенье, 8 мая, Россия выпустила по Одессе три ракеты: одну сбили силы украинской ПВО, две другие – попали в жилой район и разрушили зону отдыха.

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