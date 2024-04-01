Россияне отвлекали внимание ВСУ на подводные ракетоносители в Черном море.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российская армия пытается "пробить" противовоздушную оборону, в частности, оставляя запуски ракет на самую сложную часть суток - перед рассветом. Об этом военная сказала во время брифинга, объясняя действия противника.

По ее словам, критического изменения тактики врага в том, чтобы обойти украинскую ПВО, не претерпела, но основными его "акцентами" являются попытки именно истощить системы противовоздушной обороны Украины. Именно поэтому противником планируются такие многоволновые, массированные атаки различными видами оружия, в частности, по такому принципу состоялась недавняя атака. Тогда сначала по Украине работали несколько волн дронов, которые направлялись сложными траекториями маршрутов и пытались разоблачить ПВО, запутать ее.

По словам Гуменюк, с такой же целью россияне выводили на дежурство в Черное море подводные ракетоносители. Суть такого выхода в том, что из-за сложности отслеживания потенциальных запусков "Калибров" с бортов подводных ракетоносителей, система ПВО концентрируется на морской акватории - "отвлекается" на возможные цели.

Видео дня

"Также к системе истощения относится и время проведения атак. Помним все о том, что именно перед рассветом враг применил ракеты", - говорит военная.

Она пояснила, системы противовоздушной обороны работают не самостоятельно - ими управляют люди, и труднее всего сосредоточиться перед рассветом.

"Потому что в течение ночного боевого дежурства человеческий организм тоже истощается. Атаки ракетами как раз переносятся на это тяжелое для организма предрассветное время. В принципе, вся тактика врага направлена, как на истощение систем ПВО, населения, и на потенциал Украины в целом - как государства, которое способно обеспечивать свои фронтовые потребности. Это относится к поражению энергосистемы, к поражениям промышленных объектов...", - отметила Гуменюк.

Ситуация в Черном море

Сегодня, 1 апреля, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что, несмотря на отсутствие на дежурстве российских ракетоносителей в акватории Черного моря остается опасность. Сейчас вражеские корабли существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря, не проявляют активности, но объективно - опасность и, в частности, ракетная угроза, с моря никуда не делась. Общая готовность ракетоносителей у врага остается высокой. в В ВСУ понимают - противник будет защищаться. Он имеет для этого возможности, в том числе противовоздушную оборону, и пытается обустроить дополнительные заграждения, в частности, чтобы защититься от украинских морских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: