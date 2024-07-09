По его словам, сейчас возможности украинских систем противовоздушной обороны недостаточны.

Американские истребители F-16 помогут Украине защититься от российского ракетного террора. Также необходимо наносить удары по военным самолетам, когда те находятся еще на территории РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в комментарии Фокусу. По его словам, российские захватчики ищут способы перегрузить противовоздушную обороны Украины, чтобы прорвать ее и нанести удары по необходимым целям.

"Исходя из статистики командования видно, что возможности украинских систем ПВО недостаточны. Западу нужно немедленно обратить внимание на проблему и заняться поставкой дальнобойных средств поражения. Уничтожать российские самолеты лучше на аэродромах", - считает он. Видео дня

Также прикрыть небо от российских массированных обстрелов помогут несколько десятков истребители F-16, говорит эксперт.

F-16 для Украины

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали передать Украине около 80 многоцелевых истребителей F-16. Точные сроки отправки первых "птичек" неизвестны, однако это должно произойти уже этим летом.

Ранее глава Военно-воздушных сил Дании Ян Дам сообщил, что часть украинских специалистов, которых научили обслуживать западные истребители, уже находятся в Украине.

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