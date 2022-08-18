Вероятность нанесения ракетных ударов по региону остается очень высокой, предупредил спикер Одесской областной военной администрации.

В Одесской области враг целенаправленно обстреливает туристическую инфраструктуру курортного поселка Затока, который вчера в результате ракетного удара подвергся значительным разрушениям.

Об этом на брифинге сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Он (поселок - УНИАН) уже известен не только своими целебными качествами и местом отдыха, но и тем, что враг целенаправленно обстреливает эту туристическую инфраструктуру. Этот заповедник курортного отдыха, который был именно здесь, но сегодня уже очень многое разрушено. И враг, который нанес удар еще советскими ракетами Х-22 из стратегической авиации РФ, снова уничтожил очередную базу отдыха, где не было ни одного украинского солдата и никакой боевой техники", - подчеркнул Братчук.

По его словам, 7 зданий базы отдыха разрушены, также полностью разрушены 15 дачных домов, более 30 повреждены. В результате ракетного удара четыре человека ранены, один из которых отказался от пребывания в больнице - мужчине оказали соответствующую медицинскую помощь. Сейчас в больнице остаются двое раненых.

Братчук отметил, что вероятность нанесения ракетных ударов по региону остается очень высокой. Это возможно с Черного моря, где находятся в постоянной боевой готовности по меньшей мере два ракетоносителя, оснащенные ракетами "Калибр", и с неба - с самолетов стратегической авиации.

"Также не следует забывать о территории временного оккупированного Крыма, где есть соответствующие ракетные комплексы, которыми Одесскую область очень часто обстреливали", - добавил спикер.

Напомним, 17 августа ночью Одесскую область враг атаковал самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В курортном поселке разрушениям подверглись частные жилые дома и базы отдыха. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

14 августа в заливе на мине подорвались два человека, а один человек пострадал. Погибшими оказались строители.

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