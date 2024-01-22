Заявление опубликовал объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В Вооруженных силах Украины отреагировали на обвинения России в обстреле рынка в оккупированном Донецке.

Заявление обнародовано на странице объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook. В ней отмечается, что России придется отвечать за отобранные жизни украинцев.

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"Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк - это Украина!" - написали они.

Обстрел Донецка 21 января: что известно

Сегодня утром российские Telegram-каналы сообщили об обстреле рынка в микрорайоне "Текстильщик" Кировского района Донецка. Сообщалось, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Гауляйтер "ДНР" Денис Пушилин обвинил в обстреле украинскую армию. Он сообщил о 27 погибших людях, еще 25 - получили ранения различной степени тяжести.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что они требуют созвать на понедельник, 22 января, заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на котором обвинят в обстреле Донецка Украину.

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