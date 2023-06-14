На зданиях будет приспущен государственный флаг и флаг Одессы с траурными лентами.

Завтра, 15 июня, в Одессе будут чтить память погибших сегодня ночью от кровавого ракетного удара оккупантов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов. Напоминается, что ночью 14 июня в результате очередной ракетной атаки РФ в городе погибли и пострадали люди, значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в центре города.

"С целью чествования памяти погибших в ночь на среду, 15 июня объявлено в городе Днем траура", - добавляют в мэрии.

На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города, независимо от формы собственности, рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Ракетный удар по Одессе - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июня с российского корабля, который находился в Черном море, по Одессе был нанесен мощный ракетный удар. Из четырех "Калибров", которые оккупанты использовали для террора одесситов, две ракеты были сбиты. Одна ракета "Калибр" попала в склад известной торговой сети супермаркетов. Из-за этого произошел пожар, здание разрушено на площади 1 тыс. кв. м. Трое сотрудников склада погибли, еще семеро - получили ранения, несколько из них - в критическом состоянии.

Также в другом месте, на проспекте Шевченко, во время воздушного боя взрывная волна разрушила бизнес-центр, заведения питания, значительные повреждения получили здания университета, жилые дома и т. д. Ранения получили шесть человек.

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