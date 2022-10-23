В результате нового вражеского обстрела в Николаеве никто не погиб.

В Николаеве в результате ночного ракетного обстрела подверглись разрушениям две жилые многоэтажки, теплотрасса, детская площадка.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Ночью российские террористы обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятом этаже. Также повреждения получил соседний 10-этажный жилой дом. Осколками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, повредило балконы", - написал Сенкевич.

Видео дня

По его информации, также повреждены теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей.

"К счастью, обошлось без жертв. Один человек получил легкие ранения от осколков стекла - ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался", - добавил мэр.

Сенкевич сообщил, что сейчас территорию обследовали специалисты ГСЧС. На место уже выехала аварийная бригада для ремонта теплотрассы. Также дома обследуют работники администрации района, которые зафиксируют все повреждения, после этого строительные бригады закроют поврежденные окна ОСБ-плитами.

Ситуация в Николаеве во время войны с РФ - важнейшие новости

Враги с начала полномасштабного вторжения уже не раз обстреливали Николаев из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Противники уже не раз открывали огонь по областному центру из зенитно-ракетного комплекса С-300. В частности, 18 октября стало известно, что ночью враги из этого комплекса попали в двухэтажный дом. Под завалами дома было обнаружено тело мужчины.

Стоит отметить, что в Николаевской области защитники Украины активно борются с иранскими дронами-камикадзе. 23 октября воздушное командование "Юг" сообщило, что за ночь в Николаевской области было ликвидировано 14 вражеских беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: