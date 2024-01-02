Предварительно, россияне били из ЗРК С-300.

Вечером во вторник, 2 января 2024 года, российские оккупационные войска ударили по Харькову. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Информацию о взрывах в Харькове подтвердил и городской голова Игорь Терехов.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник уточнил, что враг бил из района Белгорода. Предварительно, удары нанесены из ЗРК С-300.

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"На данный момент, ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", – сообщил он.

Удары РФ по Харькову

Утром 2 января во время первой массированной ракетной атаки РФ по Украине в 2024 году россияне били, в частности, по Харькову. В центральной части города значительные разрушения.

По состоянию на 10 утра мэр города Игорь Терехов сообщал об одном погибшем человеке и 45 раненых, из которых пятеро – дети в возрасте от 6-ти до 13-ти лет.

Заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба отмечал, что в самом Харькове повреждено 55 многоэтажек. Выбито более 2 тысяч окон в квартирах и около 700 – в общественных местах.

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