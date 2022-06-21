По его словам, это один из способов оттянуть украинскую артиллерию.

Участившиеся обстрелы Харькова - это попытка российских оккупантов оттянуть украинскую артиллерию с других направлений на защиту города.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

"Лупят по Харькову и области… По той же причине, по которой они били по Мариуполю, по Киеву, по Чернигову, по Сумам. Потому что надо террор населению устроить. Это раз (...) У них всегда есть рациональное зерно. Понятно, что если колошматить мирное население, то рано или поздно мы будем вынуждены реагировать и перебрасывать войска. В частности, это один из способов оттянуть артиллерию от нас. С нужных направлений - на защиту Харькова", - отметил Арестович.

Советник главы Офиса президента назвал это "злодейской, но немного работающей схемой".

Как сообщал УНИАН, в результате сегодняшних обстрелов российскими оккупантами Харьковской области 15 человек погибли, 16 - ранены. Также захватчики обстреляли Индустриальный район Харькова. Погибло пятеро человек, еще 11 - получили ранения.

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