По поручению Президента принято создать Общественный совет при Координационном штабе.

При Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными будет создан Общественный совет, а переговорная группа будет расширена. Как отмечается в официальном канале штаба, особое внимание во время переговоров будет уделяться, в частности, женщинам, тяжелобольным и тяжелораненым.

По сообщается, что состоялся брифинг по результатам Ставки Верховного Главнокомандующего, в котором приняли участие начальник ГУР МО, руководитель Коордштаба Кирилл Буданов, Омбудсман Дмитрий Лубинец, председатель СБУ Василий Малюк, министр МВД Игорь Клименко, руководитель СВР Олег Иващенко, заместитель начальника центрального управления ЦВС Генштаба Украины Александр Вербовенко.

Буданов сообщил, что на Ставке Верховного Главнокомандующего был заслушан отчет о работе Координационного штаба и принят ряд решений. В частности, по поручению Президента принято создать Общественный совет при Координационном штабе и координирующий орган, в который войдут руководители причастных к работе Коордштаба структур.

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Также начальник ГУР МО озвучил принципы, по которым будут проводиться переговоры об освобождении пленных: Украина в первую очередь требует возвращения тяжелобольных и тяжелораненых, а также женщин. Преимущество будет предоставляться тем, кто дольше всего находится в плену.

"Мы будем также прилагать максимум усилий для возвращения гражданских пленников. В частности тех, кто находится в неволе с 2014 года. Особое внимание - защитникам Мариуполя и, в частности, тем, кто защищал "Азовсталь". Также не будем забывать о крымских татарах", - отметил Буданов.

Обмены пленными - детали

Представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленными в Курской области. Об этом сообщило издание Financial Times. Факт ведения работы над подготовкой обмена изданию подтвердили в украинской разведке.

Однако точное количество российских военных, которых взяли ВСУ во время захода в Курскую область, не разглашается. Но издание отметило, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях. Среди захваченных в плен много молодых призывников.

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