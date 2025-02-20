В приграничных регионах РФ пострадали все значимые объекты нефтепереработки.

Начиная с конца ноября 2024 года и до сегодня Украина нанесла удары по всем объектам нефте-газовой промышленности в регионах Российской Федерации, которые имеют границы с Украиной. Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

Он отметил, что для Украины интересны все нефтеперерабатывающие комплексы и предприятия, которые работают для оккупантов, в том числе и Сызранский НПЗ в Самарской области, который был поражен в ночь на 19 февраля, осуществляющий переработку нефти и выпускающий продукцию, которая идет на обеспечение армии агрессора.

По его словам, сейчас Украина уже расширяет эту географию, чтобы усложнить поставки горюче-смазочных материалов как для нужд армии, так и для нужд, военной экономики.

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"Мы не можем достичь какого-то паритета на линии фронта по личному составу, но мы можем сделать так, что это преимущество врага в людях, а также в танках, артиллерии нивелировалось из-за недостатка топлива и боеприпасов к ним", - подчеркнул Грабский.

По его словам, Украина выискивает слабые места в защите объектов в РФ, которые работают на войну и наносит по ним удары. При этом добавляет, что официально говорилось, что на конец января 2025 года примерно 17% всей сферы нефтепереработки России было повреждено или разрушено.

Эксперт отмечает, что Россия пытается у себя воплотить опыт Украины задействования мобильных огневых групп, но, слабым местом врага является то, что территория большая и всю ее закрыть от ударов невозможно, потому что не сможешь кругом пулеметчиков поставить, чтобы дроны сбивали.

"Россия может, используя так называемый обезьяний алгоритм, дублировать наши схемы, но они не всегда в ее условиях работают", - сказал Грабский.

Он отмечает, что удары по нефтепереработке имеют тройной эффект - военный, экономический, политический. "И даже моральный эффект. Потому что это настоящее наслаждение слушать вопли и крики россиян, которые переживают, что по ним там бьют", - добавил он.

Последние удары по НПЗ в России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля в России заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов "киевского режима" на Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Местные жители слышали по меньшей мере два взрыва, а после этого в районе нефтеперерабатывающего объекта вспыхнул пожар.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод является одним из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ, он входит в состав "Роснефти". Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, мазут и другие продукты.

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