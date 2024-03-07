О ситуации на поле боя в Гостомеле начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов докладывал Президенту Владимиру Зеленскому.

Подробную реконструкцию битвы за аэродром в Гостомеле в первый день полномасштабного вторжения России на основе десятков свидетельств участников тех определяющих для обороны Киева событий воссоздали и опубликовали в немецком Zeit.

В интервью журналистам начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что информацию о плане россиян захватить 24 февраля 2022 года аэродром "Антонов" и высадить там тысячи своих солдат разведка получила от надежного информатора.

Для обороны аэропорта были отправлены самые опытные разведчики-спецназовцы.

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"Я увидел [российские вертолеты], и подумал, что они уже очень близко. Почувствовал страх, но потом вырвался адреналин", - вспомнил один из разведчиков.

О ситуации на поле боя в Гостомеле начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов докладывал Президенту Владимиру Зеленскому. Руководитель украинской разведки получал данные от своих подразделений, задействованных в обороне аэродрома.

"Понятно, что люди, которые видят десятки вертолетов, стреляющих в их сторону, не совсем счастливы", - сказал Кирилл Буданов.

Подразделения Сил безопасности и обороны Украины осуществили контратаку против российской группировки во второй половине 24 февраля. До конца ночи в бою удалось ликвидировать около 80 российских десантников.

Далее взлетно-посадочная полоса аэродрома была повреждена украинской артиллерией, чтобы сделать невозможным посадку военно-транспортных самолетов государства-агрессора.

Высадка в Гостомеле - детали

24 февраля 2022 года ВСУ вели ожесточенные бои за аэродром в Гостомеле, во время которых ВСУ уничтожили почти весь российский десант, который пытались высадить десятки вертолетов Ка-52 и Ми-8. Оккупанты планировали захватить аэродром в Гостомеле и использовать его для высадки десантников и легкой бронетехники.

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что во время боев в Гостомеле оккупанты потеряли 200 элитных специалистов по захвату аэродромов и аэропортов.

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