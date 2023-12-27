По словам Дмитрия Плетенчука, цель Украины - полное отсутствие ЧФ РФ в Черном море и уничтожение "крымского моста".

Цель Украины - полное отсутствие Черноморского флота РФ в Черном море. Об этом в интервью УНИАН сказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его убеждению, ЧФ России "там не будет, как и Керченского моста".

"Да, на это нужны, наверное, годы, деньги, кровь и пот украинцев, но выбора у нас не осталось", - сказал Плетенчук.

По его словам, Крым оккупантам как-то "не прирастает", но они вцепились в него мертвой хваткой.

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"Да, Крым позволяет контролировать достаточно большую акваторию Черного моря, но у РФ и так был выход к нему. Конечно, на полуострове есть порты, заводы, курорты, много того, что построили украинцы. Есть шельф в Черном море с полезными ископаемыми, которых и своих в РФ хватает... однако российская привычка - прийти и присвоить то, что сделали другие. Результат мы уже видели и увидим еще раз", - убежден военный.

В конетексте "крутого" российского и советского флота Плетенчук напомнил об истории, имевшей место в середине 19 века во время Крымской войны в Севастопольской бухте. Как известно, тогда война завершилась поражением России, которая затопила свои корабли в бухте и покинула Севастополь.

"Сейчас Крым нужен Путину в качестве имперского флага. Почти десять лет назад диктатор решил напасть на Украину, потому что было очень много проблем в середине самой России. Там геополитические инструменты всегда используются только с одной целью - удерживать власть внутри. То есть все эти войны – решение внутренних проблем", - констатировал спикер ВМС ВСУ.

Черноморский флот РФ - последние новости

В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский десантный корабль"Новочеркасск". На его борту находилось около 80 человек.

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