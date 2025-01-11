Первые северокорейские военнопленные уже оказались в Киеве.

Украина призывает партнеров к максимальному давлению на Россию и КНДР. Об этом в контексте взятия в плен первых военнопленных из Северной Кореи заявил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он напомнил, что первые северокорейские военнопленные уже оказались в Киеве. При этом "регулярные войска КНДР, а не наемники, участвуют в захватнической войне против европейской страны".

"Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связаны. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне", - отметил дипломат.

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Военные КНДР в плену ВСУ

Как сообщал УНИАН, Украина взяла в плен первых северокорейских военных. Как сообщил президент Владимир Зеленский, двое солдат были ранены на Курщине. Их доставили в Киев.

В плен северокорейские военные сдались украинским воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ.

Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь.

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