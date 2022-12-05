Силы обороны Украины за сутки поразили два пункта управления российских оккупантов.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны в течении текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника", - отметили в Генштабе.
Потери России в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что общие боевые потери России в Украине с 24 февраля по 5 декабря ориентировочно составили 91 тыс. 690 человек личного состава.
По данным Генштаба, только за прошлые сутки ВСУ уничтожили 540 русских захватчиков.
Также Россия потеряла: танков ‒ 2924, боевых бронированных машин ‒ 5900, артиллерийских систем – 1914, реактивных систем залпового огня – 395, средств ПВО ‒ 211, самолетов – 281, вертолетов – 264, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582, крылатых ракет ‒ 531, кораблей/катеров ‒ 16, автомобильной техники и автоцистерн – 4497, специальной техники ‒ 163.