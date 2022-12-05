Украинские военные нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава врага.

Силы обороны Украины за сутки поразили два пункта управления российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны в течении текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника", - отметили в Генштабе.

Потери России в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что общие боевые потери России в Украине с 24 февраля по 5 декабря ориентировочно составили 91 тыс. 690 человек личного состава.

По данным Генштаба, только за прошлые сутки ВСУ уничтожили 540 русских захватчиков.

Также Россия потеряла: танков ‒ 2924, боевых бронированных машин ‒ 5900, артиллерийских систем – 1914, реактивных систем залпового огня – 395, средств ПВО ‒ 211, самолетов – 281, вертолетов – 264, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582, крылатых ракет ‒ 531, кораблей/катеров ‒ 16, автомобильной техники и автоцистерн – 4497, специальной техники ‒ 163.

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