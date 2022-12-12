Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления РФ.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 12 декабря, украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

"Противник продолжает нести потери. В местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

В течение суток оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, четыре из них – по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня.

Потери России в Украине

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) Россия уже потеряла около 94 тысяч 760 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов.

Также России лишилась: танков – 2966, боевых бронированных машин – 5928, артиллерийских систем – 1929, РСЗО – 397, средств ПВО – 211, самолетов – 281, вертолетов – 264.