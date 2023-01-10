Утром 10 января в южных областях объявляли воздушную тревогу.

Россия продолжит массированные ракетные удары по Украине.

Уверенность в этом выразил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в эфире телемарафона, поделившись, откуда он чуть ли не первым узнает о запусках ракет РФ.

По его словам, это смесь нескольких факторов - логика, интуиция и источники информации.

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"Есть другие источники, свидетельствующие о повышенной вероятности запуска ракет, и когда это все начинает работать, то вероятность, что будет ракетный удар - очень велика", - заявил Ким.

Он добавил, что на данный момент у него нет информации, что россиянами уже подготовлен ракетный удар. Вместе с тем, как сказал Ким, сегодня в России взлетали несколько бомбардировщиков, но, по его мнению, этого недостаточно для массированного удара.

Воздушная тревога на юге 10 января - что сообщалось

Как писал УНИАН, утром 10 января в южных областях Украины объявили воздушную тревогу. "Покраснели" Одесская, Николаевская и Херсонская области.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, недалеко от Крыма и на восточном направлении зафиксирована активность вражеской тактической и истребительной авиации.

Местные паблики сообщили о мощных взрывах в недавно освобожденном Херсоне. Эту информацию подтвердил и первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.