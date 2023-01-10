Во вторник, 10 января, утро для южных областей началось с объявленной воздушной тревоги. "Покраснели" Одесская, Николаевская и Херсонская области.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог по состоянию на 10:43. Как сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, недалеко от Крыма и на восточном направлении зафиксирована активность вражеской тактической и истребительной авиации.
Местные паблики сообщают о мощных взрывах в недавно освобожденном Херсоне. Эту информацию подтвердил и первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский:
"Очередной обстрел Херсона. Осторожно, могут быть повторные "прилеты".
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:43 10.01.2023
Ситуация в Херсоне - что происходит в освобожденном городе
После позорного побега российской армии из Херсона и всего правобережья область на левый берег захватчики регулярно обстреливают город в отместку.
Оккупанты обстреливают жилые кварталы, в результате чего гибнут мирные жители. Также РФ пытается разрушить критически важные объекты Херсона.
11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.