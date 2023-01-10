Не исключается, что в Херсоне будут повторные "прилеты".

Во вторник, 10 января, утро для южных областей началось с объявленной воздушной тревоги. "Покраснели" Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог по состоянию на 10:43. Как сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, недалеко от Крыма и на восточном направлении зафиксирована активность вражеской тактической и истребительной авиации.

Местные паблики сообщают о мощных взрывах в недавно освобожденном Херсоне. Эту информацию подтвердил и первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский:

Видео дня

"Очередной обстрел Херсона. Осторожно, могут быть повторные "прилеты".

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:43 10.01.2023

Ситуация в Херсоне - что происходит в освобожденном городе

После позорного побега российской армии из Херсона и всего правобережья область на левый берег захватчики регулярно обстреливают город в отместку.

Оккупанты обстреливают жилые кварталы, в результате чего гибнут мирные жители. Также РФ пытается разрушить критически важные объекты Херсона.

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: