Россия массированно атаковала Украину.

Утром 17 ноября во время массированной комбинированной атаки России по Украине в горной местности на Закарпатье в Мукачевском районе упал вражеский беспилотник, сообщили в областной военной администрации.

Отмечается, что БПЛА упал на границе областей, его тип устанавливается.

"Никто не пострадал. Данных о разрушениях объектов критической инфраструктуры не поступало. Сейчас продолжаются поиски места падения беспилотника", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, сообщалось, что в воздушное пространство Закарпатской области во врем этой же атаки залетела одна российская крылатая ракета.

Позже в ОВА добавили, что падение обломков вражеских ракет и БПЛА зафиксировали в лесных массивах Мукачевского и Раховского районов за пределами населенных пунктов:

"Информация о пострадавших не поступала. На месте работают специалисты Главного управления ГСЧС в Закарпатской области".

Стоит отметить, что Закарпатская область считается самой безопасной, так как она практически не подвергалась вражеским обстрелам.

Массированная атака России по Украине 17 ноября - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что утром 17 ноября Россия осуществила массированный комбинированный ракетный удар по территории Украины.

По данным Воздушных сил, пуски ракет из стратегических бомбардировщиков начались в 05:42.

Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области. Некоторые из них меняли курс.

Вас также могут заинтересовать новости: