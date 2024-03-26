В частности, российские захватчики за сутки 21 раз пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении, и атаковали с целью прорыва на Лиманском направлении.

Российские захватчики за текущие сутки пытались прорвать украинскую оборону на двух направлениях на востоке Украины. Как говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ, в течение суток зафиксировано 50 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

При этом на Лиманском направлении украинскими воинами отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск.

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Также на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 5 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Первомайское Донецкой области.

В то же время на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Вместе с тем на Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. А на Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 безуспешных атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Война в Украине - где будут наступать оккупанты

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, которая сейчас защищает Авдеевское направление, Максим Жорин рассказал, куда подвинет армия РФ после событий в "Крокусе".

По его словам, приоритетным направлением наступления для оккупантов определено восточное. В то же время перед РФ стоит задача - никоим образом не позволить, чтобы ВСУ продвинулись на юге.

В то же время военный предупредил, что украинцам не стоит забывать о еще одной угрозе - общей границе с Россией. Как минимум стоит беспокоиться о Харьковской и Сумской областях, считает он.

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