Генштаб заявил, что всего было за сутки было 110 боевых столкновений на разных участках фронта.

Авдеевское направление стало плацдармом боев за минувшие сутки: на этом участке фронта произошло больше всего боевых столкновений с оккупантами.

Как уточнил утром Генштаб, Силам обороны пришлось сдержать 45 атак. Общее количество боевых столкновений вновь равнялось более сотни боям, как и в предыдущее сутки.

"За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

Также на Лиманском направлении отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинские воины сдержали 11 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

При этом, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. В этой местности украинские защитники успешно отбили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Вместе с тем, на Запорожском направлении силы обороны отбили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее ивового Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Войска РФ идут вперед в районе Авдеевки - что заявляет ISW

Как сообщал УНИАН, американские аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска двигаются вперед возле Авдеевки Донецкой области. Это подтверждают геолокационные данные. В частности, российские войска продвинулись немного южнее железнодорожной линии, которая проходит северо-западнее Степного (примерно 7 км северо-западнее Авдеевки).

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