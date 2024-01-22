За минувшие сутки агрессор применил 19 FPV-дронов, сбросив осколочные боеприпасы с БПЛА других модификаций.

На южном направлении уничтожено более десяти ударных беспилотников РФ, среди которых новый "Куб", который впервые применили против Украины в марте 2022 года – из-за него в Киеве вспыхнул "Ощадбанк".

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, на Левобережье юга продолжается контрбатарейная борьба. В то же время враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с позиций на левом берегу Днепра. В частности, оккупанты за последние боевые сутки (по состоянию на 7 утра понедельника) совершили шесть напрасных штурмов и понеся потери, отошел на свои предыдущие позиции.

"Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма и в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам", - отмечают в Силах обороны.

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За минувшие сутки на левом берегу поубавилось на 15 оккупантов, шесть артиллерийских установок, танк, миномет, три единицы автомобильной техники 1 два дизельных генератора. Также уничтожены два наблюдательных пункта и полевой пункт боепоставки.

Кроме того, на лом пошли 11 ударных БпЛА, из которых девять - FPV-дроны, по одному - "Куб" и "Ланцет".

Удары оккупантов

"Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов и снова после длительной паузы прибегли к авиабомбардировкам", - рассказали в ВСУ.

Так, сообщается, что враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" в направлении Кировоградщины и два авиационных удара с применением 7 управляемых авиабомб по Херсонщине - по Веселому, Новобериславу, Змиевке и Красному Маяку.

Противник не прекращает дроновый террор мирного населения Херсонщины и прибрежных общин Николаевщины. За минувшие сутки агрессор применил 19 FPV-дронов, сбросив осколочные боеприпасы с БПЛА других модификаций. Зафиксировано 14 таких сбросов в Херсонской области - по Белозерке, Михайловке, Кизомису, Качкаровке, Саблуковке, Ольговке, Чаривному и на Николаевщине – в Солончаках.

Артиллерией враг четыре раза ударил по Херсону, ударил по Антоновке и Очакову. Повреждено учебное заведение, многоэтажку, около десятка частных домов, территорию завода и частные автомобили.

Также сообщается, что в Черном море сейчас находится 10 кораблей вражеского флота, среди которых – два ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами". В Азовском море на боевом дежурстве – один российский корабль.

Что такое "Куб"

Новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА" разработан российским концерном "Калашников" и впервые представлен на международной выставке вооружений IDEX 2019 в Абу-Даби в Арабских Эмиратах. После запуска беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее с верхней полусферы вертикальным пикированием. Это позволяет, например, поражать танки, пробивая верхнюю часть башни и корпуса, имеющие минимальную толщину брони.

Первое боевое применение беспилотника было зафиксировано 12 марта 2022 года в Киеве. Тогда в Подольском районе столицы его сбили - вражеский дрон был начинен взрывчаткой. В результате взрыва произошло возгорание помещения "Ощадбанка".

Ситуация в Черном море - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера в Черном море стало больше ракетоносителей РФ - к фрегату добавился малый ракетный корабль. В ВСУ оценили уровень ракетной угрозы как повышенный. Совместное снаряжение носителей увеличилось до 16 "Калибров". Сегодня утром в акватории Черного моря также находилось два носителя крылатых ракет "Калибр".

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