На левом берегу Днепра стало меньше на две пушки, пять FPV-дронов, девять единиц автобронетехники и четыре лодки.

На южном направлении российская армия, не обращая внимания на сложные погодные условия, продолжает штурмовать позиции украинских военных и терроризирует население.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, сейчас продолжается контрбатарейная борьба. В то же время агрессор не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки было шесть штурмов, которые отбили украинские защитники. Понеся потери, противник отошел.

"Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки мы получили подтверждение, что на левом берегу поубавилось 14 оккупантов, две пушки, пять FPV-дронов, девять единиц автобронетехники и четыре лодки", - рассказали в ВСУ.

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Также уничтожен полевой пункт боепоставки, полевой пункт заправки горюче-смазочными материалами и наблюдательный пост.

Со своей стороны, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и применением ударных дронов различных типов. В частности, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг предпринял попытку разведки готовности систем ПВО, направив БпЛА типа "Shahed-131/136" в направлении Николаевской области. В результате этой атаки в Снигиревской общине поврежден жилой дом и летняя кухня в частном секторе, произошло возгорание хозяйственной постройки.

"Даже при сложных погодных условиях враг продолжает террор населения прифронтовых территорий. За прошедшие сутки он применял FPV-дрон и сбросил с БпЛА различных модификаций семь осколочных боеприпасов по Николаевке и Новобериславу на Херсонщине", - говорят в Силах обороны юга.

Также российские захватчики дважды били из артиллерии по Херсону, обстреляны Очаков, Дмитровка и Солончаки на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов повреждены два частных дома, ферма и два гражданских автомобиля.

Кроме того, сообщается, что в Черном море на боевом дежурстве находится восемь кораблей вражеского флота, среди которых - надводный ракетоноситель, снаряженный 8 крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море боевое дежурство несет один российский корабль.

Ситуация на Левобережье - что известно

Напомним, накануне на Левобережье Херсонщины было 10 неудачных попыток оккупантов выбить с позиций подразделения ВСУ. Украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма и наносят потери захватчикам. Было подтверждение, что на левом берегу стало меньше на 18 оккупантов, две пушки, миномет, моторная лодка, наблюдательный пункт и полевой пункт боепоставки врага, а также - самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка" и "Град".

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