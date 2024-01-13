Атаки средней интенсивности в 30-40 ракет являются самыми оптимальными для оккупантов, и именно на таком уровне они могут атаковать всю зиму.

Утром 13 января россияне совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине.

Как рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, летело практически все: "Шахеды", баллистические ракеты "Кинжал", Х-59, Х-31, "Искандер", Х-101, Х-555. Силы ПВО сбили 8 ракет, и еще 20 системы РЭБ отвели от цели. Свитан отметил, что нет смысла такие ракеты сбивать если цель отводят и она падает в поле.

По словам эксперта, это была атака средней интенсивности.

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"Это самый оптимальный для россиян вариант и они это понимают", - сказал он.

По его словам, к большой атаке в более 100 ракет надо готовиться более месяца. Именно поэтому вряд ли оккупанты ее так часто будут повторять. А вот атаки средней интенсивности в 30-40 ракет можно подготовить примерно за 5-7 дней.

И именно с такой интенсивностью, добавил эксперт, россияне могут бить весь зимний период.

Ракетная атака на Украину-оценка экспертов

Как отмечал военный эксперт Александр Коваленко, сегодняшняя ракетная атака подтверждает, что оккупанты сохраняют фетиш на даты и их целью является подвязывать ракетные удары и к праздничным дням. Это не исключает угрозы на Крещение, которое по традиции РПЦ будет 19 января.

Кроме того, он обратил внимание на ограниченный боекомплект ракет Х-101/555/55, который был использован во время этого удара. И это, как считает Коваленко, подтверждает переход россиян на практику применения этих ракет в меньшем количестве из-за их ограниченных накопленных запасов.

Также Коваленко считает, что направление атаки на Западную Украину может свидетельствовать о попытке россиян обнаружить место будущей дислокации F-16 и нанести по нему удар на опережение.

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