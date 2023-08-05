Враг коварно использует мины, отметил командующий Силами поддержки армии Украины.

На южном направлении продолжается контрнаступление ВСУ, сложность ведения наступательных действий заключается в том, что российские оккупанты на временно захваченных территориях обустроили многоешелонированную систему инженерных заграждений.

Эта вражеская система состоит из нескольких полос, каждая из которых имеет протяженность от 10 до 40 км и достаточно большую плотность. Как сообщает Military Media Center, об этом рассказал командующий Силами поддержки Вооруженных сил Украины бригадный генерал Дмитрий Герега.

"Полосы заграждений содержат противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды (так называемые "зубы дракона"), противотанковые ежи, проволочные помехи", - отметил он. Бригадный генерал добавил, что оккупанты коварно используют мины, в частности, так, чтобы их нельзя было достать.

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"Для преодоления таких заграждений необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых должен быть способен проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники, наличия которой на такое количество заграждений недостаточно", - подчеркнул Герега.

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10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление ВСУ 2023 началось. По сведениям Генштаба ВСУ, опубликованным утром 5 августа, наши защитники и защитницы продолжают двигаться вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Кроме того, сообщалось о серьезных успехах на Бахмутском направлении. По сведениям командующего Сухопутными войсками армии Украины генерал-полковника Александра Сырского, враги находятся в полуокружении.

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