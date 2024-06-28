На его сторону стал уполномоченный ВР по правам человека.

В Сумской области судят мужчину, который в начале полномасштабной войны изготовил оружие, чтобы защищать поселок в случае вторжения российских войск.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что берет это дело на личный контроль и будет принимать меры для защиты прав человека. По его словам, в этом деле должны победить здравый смысл и справедливость

"В соответствии со статьей 17 Конституции Украины "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа". Поэтому мужчина добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых", - написал он в своем Telegram-канале. Видео дня

Что известно о деле

В ноябре 2023 года Суспільне рассказывало о партизане Виталии Куколе, который в начале вторжения изготовил взрывчатку и заминировал путь между оккупированным Тростянцом и Каменкой, где он жил.

Журналисты сообщали, что мужчина помогал людям выходить из оккупации, а также сотрудничал с 93 отдельной механизированной бригадой "Холодный яр".

В апреле стало известно, что мужчину обвинили в изготовлении и хранении боеприпасов и взрывчатки. "Я даже и попользоваться не успел [оружием]. Оно вообще не годно было, когда его забирали, оно не стреляло. Так что я буду защищаться, я за собой вины абсолютно не чувствую, я преступлений не совершал", - говорил он журналистам.

Вас также могут заинтересовать новости: