Противник террором заставляет украинцев в оккупации брать паспорта РФ, отметил мэр Мелитополя.

В оккупированном городе Мелитополь Запорожской области начали оформление заграничных российских паспортов, но старого образца.

Такие документы дают возможность выехать в крайне ограниченный перечень стран, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Объясняя нюанс получения такого загранпаспорта, он отметил, что "въехать с таким аусвайсом можно... только в страны, имеющие безвизовый режим с РФ, а их перечень крайне ограничен".

Федоров напомнил, что захватчики террором заставляют граждан Украины в оккупации брать российские паспорта. "А потом с ними не выпускают - требуют наличие еще и загранпаспорта", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, оккупанты на временно захваченных территориях проваливают обозначенные темпы паспортизации украинских граждан и прибегают к новым методам принуждения.

В частности, известно об обустроенных пунктах выдачи паспортов при больницах, поскольку без российского паспорта людям отказывают в медицинском обслуживании.

За отказ получить российский паспорт оккупационные администрации преследуют украинцев, в том числе угрожают выселением из собственной жилплощади. Также в Херсонской области людям угрожают прекратить выплачивать пенсии в случае отсутствия российского паспорта.

Кроме того, гражданскому населению угрожают "ямой". Захватчики устраивают "показательные" наказания, когда мужчинам надевали мешок на головы и их бросали в окопы.

Ранее Иван Федоров предупредил о новом "уровне озверелости" оккупантов из-за плохих темпов паспортизации: рвут украинские паспорта. Так, на блокпостах временно оккупированного Токмака оккупанты останавливали людей, требовали документы и рвали их.

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