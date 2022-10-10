Над Николаевской областью уничтожено 14 крылатых ракет, над Одесской – 3 ракеты и 4 дрона.

В понедельник, 10 октября, по объектам социальной и критической инфраструктуры юга россияне направили около двадцати ракет и четыре беспилотника.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Атакуя объекты социальной и критической инфраструктуры, по югу враг направил около двух десятков крылатых ракет типа "Калибр", Х-101, Х-55 и четыре беспилотных летательных аппарата, в том числе и камикадзе", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что Силами противовоздушной обороны уничтожено над Николаевской областью 14 крылатых ракет, над Одесской – 3 ракеты и 4 дрона "Shahed-136", "Shahed-129".

Ракетная атака России 10 октября

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия совершила массированный удар по разным регионам Украины.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что сегодня в Одесской области зенитчики сбили три ракеты и 5 дронов-камикадзе.

В Генштабе ВСУ сообщили, что удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода. По состоянию на 12:00 10 октября было выпущено 83 ракеты.