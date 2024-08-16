В одном из регионов России заметили малые группы украинской армии, выяснили журналисты.

Бойцы Вооруженных сил Украины были замечены в Белгородской области РФ на территории населенных пунктов, размещенных вдоль реки Десна.

В регионе заметили малые группы украинских воинов, сообщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram, ссылаясь на сведения источника. По его данным, активность защитников Украины фиксировалась вплоть до рабочего поселка Белая Березка. На канале отмечается, что в Белгородской области не было боев.

"...российские военнослужащие считают, что ВСУ проводят доразведку и по-прежнему готовят новую попытку прорыва в Белгородскую область", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что противники режима Владимира Путина в РФ, которые воюют на стороне Украины против российских оккупантов, совершали рейды в Белгородскую область.

Позже - в начале августа, украинские воины зашли на территорию Курской области. В результате операции уже освобождены более 80 населенных пунктов. На освобожденной территории создали военную комендатуру, и ее главой стал генерал-майор Эдуард Москалев. 16 сентября эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что в ответ на действия украинцев на Курщине главарь россиян начал операцию "Месть".

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